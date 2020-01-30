Гомельский химзавод в 2019 году увеличил объем инвестиций в модернизацию в 1,5 раза

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Гомельский химический завод" по итогам 2019 года увеличил объем инвестиций в модернизацию на 50% от плана, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Модернизация и техническое перевооружение производства - в числе приоритетных направлений на заводе. Специфика отрасли и работа в агрессивных средах обязывают постоянно обновлять оборудование. Масштабное техперевооружение позволяет также наращивать объемы производства и расширять номенклатуру продукции.

2019 год по объему освоенных инвестиций на заводе называют рекордным. Изначально в течение года планировали направить на модернизацию Br30 млн, по итогам освоено более Br46 млн. Средства позволили приступить к реализации новых проектов, в числе которых расширение основного производства, строительство нового склада готовой продукции.

Разработанная стратегия развития предприятия до 2030 года ориентирована на рост объемов производства до 1 млн 260 тыс. т ежегодно. Модернизация основных и вспомогательных цехов - важный шаг в этом направлении. На предприятии реализуют как краткосрочные проекты, так и на продолжительную перспективу.

Так, реконструкция сернокислотного производства рассчитана до 2023 года. Это позволит достичь промежуточной цели - обеспечить рост производительности с 700 тыс. т до 1 млн т в год. Параллельно будет решаться задача по снабжению предприятия собственной электроэнергией, которая почти в 20 раз дешевле. Сегодня завод практически на 50% самостоятельно удовлетворяет потребность в энергии за счет переработки вторичных ресурсов. Реализация проекта позволит выйти на показатель в 90%, что отразится и на себестоимости продукции.

Как подчеркнули на заводе, благодаря постоянной модернизации, увеличению объемов и расширению ассортимента продукции, в течение последних пяти лет сохраняется тенденция роста всех основных показателей. К примеру, экспорт товаров увеличился более чем на 15%.

Продукция Гомельского химзавода востребована на рынках более чем 20 государств. Свыше 50% экспорта направляется в Украину. В числе основных потребителей также Польша, Румыния, Молдова, Литва, Латвия, Грузия, Россия. Небольшие партии продукции уходят во Вьетнам, страны Африки. В 2019 году завод заявил о себе на рынках Канады, Тайваня.

Сегодня Гомельский химзавод - один из лидеров по производству удобрений в Беларуси и странах СНГ. Производство ОАО "Гомельский химический завод" ориентировано на экспорт, продукция под брендом BelFert зарекомендовала себя и за рубежом.-0-