Гомельский химзавод за пятилетку нарастил объем экспорта более чем на 30%

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Гомельский химический завод" за пятилетку нарастило объем производства более чем на 20%, экспорт - на 30%, сообщил сегодня на заседании облисполкома директор предприятия Дмитрий Черняков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый год мы наращиваем объемы производства за счет вложений, реконструкций, инвестиций. Ежегодно пересматриваем мощности. За пятилетку суммарно мы нарастили объем производства более чем на 20%, экспорт - на 30%", - сказал Дмитрий Черняков.

Главная продукция Гомельского химического завода - удобрения. В структуре реализации 75% занимает экспорт. Основные рынки - Украина, Польша, Литва и Латвия. Директор предприятия обратил внимание, что пандемия и другие факторы, с которыми столкнулись партнеры в 2020 году, могли бы подорвать экспорт. "Но нам удалось сохранить и нарастить объемы реализации продукции в этом непростом году. Непростой он еще и с точки зрения снижения цен: мировые цены на некоторые удобрения снизились на 20-25%. За счет эксклюзивности марок мы сохранили динамику снижения только на 13-14%",- пояснил Дмитрий Черняков.

Предприятие функционирует со 100%-ной нагрузкой. По мнению руководителя, самое главное - работать на перспективу. "Мы придерживаемся принципа коротких шагов: после вложений проект должен окупиться через два-три года. По такой стратегии мы работали все эти годы, и она давала результат", - рассказал руководитель предприятия.

Работа химзавода получила положительную оценку на сегодняшнем заседании облисполкома. По результатам прошлого года предприятие стало победителем республиканского конкурса "Лучший экспортер" в номинации "Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность". Награду руководителю сегодня вручил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.-0-