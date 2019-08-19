Гомельский комбайн на газомоторном топливе проходит испытания в Башкортостане

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Испытания комбайна на газомоторном топливе "Палессе GS4118К" производства ОАО "Гомсельмаш" проходят в Республике Башкортостан Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

В качестве испытательной площадки выбраны сельхозугодья совхоза "Алексеевский" в Уфимском районе, где белорусский комбайн работает на уборке озимой пшеницы.

Началу испытаний предшествовал семинар-совещание по использованию газомоторного топлива в сельском хозяйстве, который организовало Министерство сельского хозяйства Башкортостана. "Представители Министерства сельского хозяйства, руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович, представители ОАО "Гомсельмаш", ООО "Газпромтрансгаз Уфа", ООО "Газпром газомоторное топливо", научных организаций, специалисты сельхозпредприятий и фермерских хозяйств обсудили перспективы использования газомоторной техники в сельском хозяйстве, - рассказали в пресс-службе. - Было отмечено, что главный козырь комбайна "Палессе GS4118К" - экономичность. Если дизтопливо стоит в пределах 50 российских рублей за литр, то метан, на котором работает данный комбайн, - 16. Учитывая, что расход газа все же выше, получается экономия в полтора раза. Это подтверждено испытаниями в Беларуси. В итоге для хозяйств с большими уборочными площадями экономия может составить десятки миллионов российских рублей".-0-

Фото посольства Беларуси в России