Гомельское листовое стекло в августе начнут продавать через БУТБ

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые торги листовым стеклом на экспорт пройдут в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" 7 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Это пилотный проект, реализуемый биржей совместно с ОАО "Гомельстекло" при поддержке Министерства архитектуры и строительства. "Цель проекта - расширить рынки сбыта белорусского стекла, снизить маркетинговые издержки и увеличить экспортную выручку за счет привлечения на торги максимального количества иностранных покупателей. ОАО "Гомельстекло" уже аккредитовалось на БУТБ в качестве продавца", - сказал Роман Янив.

Решение предприятия об интеграции биржевых торгов в сбытовую стратегию обусловлено желанием с минимальным риском выйти на новые перспективные рынки, в первую очередь Литвы, Латвии и Эстонии, где наблюдается существенный рост спроса на стройматериалы.

Биржевые торги стеклом будут проводиться на БУТБ еженедельно по алгоритму английского аукциона (торги на повышение цены). На начальном этапе на электронной торговой площадке будут выставляться два вида листового стекла: 4М1 6000х3210 мм (без упаковки) и 4М1 3210х2250 мм (в деревянных эндкэпах). Отгрузка продукции по биржевым договорам будет осуществляться в приоритетном порядке.-0-