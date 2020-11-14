Гомельское отделение БелТПП и торговая палата города Лунъянь подписали меморандум о взаимопонимании

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельское отделение БелТПП и торговая палата города Лунъянь Китайской международной торговой палаты подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском отделении палаты.

Документ подписан во время торжественного открытия online-выставки автомобильного машиностроения с участием Беларуси, России и Китая для содействия торгово-экономическим контактам. В мероприятии участвовали представители правительства провинции Фуцзянь, города Лунъянь, 14 региональных отделений Китайского комитета содействия развитию международной торговли, а также руководители ТПП Татарстана и Нижнего Новгорода России.

В online-переговорах с китайскими компаниями приняли участие представители пяти белорусских предприятий: ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Светлогорский агросервис", ОАО "Калинковичский ремонтно-механический завод", ООО "Эксперт в деталях" и ЧП "ТехноАгро".-0-