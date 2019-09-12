"Гомельстекло" испытывает сложности из-за профицита на рынке, но преодолевает их - Максимчиков

12 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Гомельстекло" испытывает некоторые сложности с реализацией продукции на экспорт из-за профицита на рынке, но пока успешно с ними справляется. Об этом заявил журналистам Петр Максимчиков, кандидатуру которого Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал на должность генерального директора предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

С работой предприятия Петр Максимчиков знаком хорошо - до настоящего времени он занимал должность заместителя генерального директора по экономике ОАО "Гомельстекло".

По его словам, в настоящее время ситуация на заводе "стабильная, достаточно хорошая". "Коллектив загружен работой, мощности загружены полностью. Продукция производится. Предприятие выполняет свои обязательства по долгам в полном объеме", - сказал Петр Максимчиков.

Самой важной задачей на перспективу новый руководитель видит в росте объемов продажи продукции с акцентом на экспорт. На это ориентировал Петра Максимчикова и глава государства, согласовывая его кандидатуру на новую должность.

Для увеличения продаж ОАО "Гомельстекло" недавно начало торговлю листовым железом на Белорусской универсальной товарной бирже. "Это один из инструментов реализации. Мы сегодня продаем по своей сформированной товаропроводящей сети. Есть и прямые продажи. Решили освоить еще один вид продаж - через биржу. Надеемся, это однозначно даст нам плюс, позволит дополнительно привлечь покупателей, увеличить продажи. Мы должны использовать все инструменты, которые у нас есть", - пояснил Петр Максимчиков.

Он с сожалением констатировал, что на рынке стекла сейчас сложился профицит. Например, в Польше, куда поставляется около 40% продукции предприятия, введены в строй и модернизированы линии по производству стекла. "Это почти на 50% увеличило предложение стекла на этом рынке. Как следствие - снижение цены и профицит, борьба за покупателя. Мы ситуацию знаем, она для нас не является критичной. Часть продукта переводим на другие рынка, но обязаны удержаться и на этом рынке, поэтому работаем постоянно, на индивидуальных условиях с каждым покупателем. Это нам сегодня и позволяет выживать и держаться на плаву", - сказал руководитель.

Благодаря проведенной на предприятии модернизации появилась инновационная продукция промышленной переработки - стекло ламинированное, с покрытием (энергосберегающее, солнцезащитное, мультифункциональное). "Если в 2015 году только 7% от объемов производства составляла продукция промпереработки, то сейчас - уже почти 23%. У нее повышенная добавленная стоимость, соответственно и дополнительный заработок для нас. Делаем ставку на то, чтобы дополнительно развивать продукцию промпереработки и зарабатывать на углубленной переработке", - добавил Петр Максимчиков.-0-