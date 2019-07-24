"Гомельтранснефть Дружба" не намерена смещать сроки инвестпрограммы из-за ЧП с грязной нефтью

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" не намерено смещать сроки инвестиционной программы из-за ситуации с поставками грязной российской нефти, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Недополучение прибыли, к которому привела ситуация с загрязнением нефти, является для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сдерживающим фактором в плане модернизации, однако, учитывая важность своевременных вложений в безопасность нефтепровода, предприятие не намерено допустить смещения сроков инвестиционной программы", - заявили в компании.

По результатам I полугодия "Гомельтранснефть Дружба" выполнила мероприятия инвестиционной программы на сумму около Br30 млн. Основная часть использованных средств приходится на замену трубопроводов общей протяженностью более 25 км, построенных в 1963-1973 годах из низконадежных марок стали. Успешно прошел гидроиспытания и подключен к технологическим трубопроводам линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" новый резервуар объемом 20 тыс. куб.м. Ведется реконструкция подводного перехода через реки Припять и Пину.

"Мероприятия, направленные на модернизацию производственных мощностей, даже в условиях экстремальной ситуации, сложившейся во втором квартале текущего года, не приостанавливались ни на день и продолжаются во втором полугодии", - подчеркнули в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

По оценке представителей предприятия, объемы работ намечены значительные: планируется реконструкция магистрального нефтепровода на участках Мозырь-Брест и Унеча-Мозырь общей протяженностью более 60 км. Модернизация коснется резервуарного парка ЛПДС "Мозырь" и насосной, работающей в направлении Мозырь - Броды. Общие затраты составят более Br100 млн.

Для компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки нефти из-за ее загрязнения, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило российской стороне довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн т, как и было запланировано ранее в соответствии с договором. Причем такие заявления были сделаны в июне 2019 года как в письменной форме, так и на очных встречах в ПАО "Транснефть" и Минэнерго РФ.

За прошедшее время ПАО "Транснефть" не предоставило документального подтверждения возможности прокачки этих объемов до конца года. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" также располагает письменными свидетельствами со стороны западных партнеров о том, что фактически необходимые потребителям объемы транспортировки по данному направлению значительно ниже.

Второй вариант, который позволит ОАО "Гомельтранснефть Дружба" компенсировать недополученную прибыль, заключается в увеличении тарифов на транспортировку, исходя из количества недопрокачанной нефти.

"Переговорный процесс по изменению тарифов продолжается. Пока стороны находятся в поиске консенсуса. Речь идет не о какой-либо уступке - белорусская сторона не была причиной возникшей ситуации и рассчитывает на получение в полном объеме запланированных ранее средств для обеспечения деятельности, в том числе выполнения программы модернизации нефтепровода, направленной на безопасность его функционирования", - отметили на предприятии.

"Магистральные нефтепроводы ОАО "Гомельтранснефть Дружба" находятся в середине транспортного потока, их безопасность и техническая надежность - залог эффективной работы всей системы "Дружба", - подчеркнули на предприятии.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. Из-за ситуации с грязной нефтью пострадали оба белорусских НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан"), ущерб был нанесен и трубопроводной системе. "Гомельтранснефть Дружба" предложила два варианта урегулирования ситуации - прокачка до конца года заявленных ранее ПАО "Транснефть" 59,75 млн т нефти или компенсация путем увеличения тарифов на транспортировку нефти на 21,7%.-0-