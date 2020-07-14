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14 июля 2020, 20:00

"Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок нефтепровода Мозырь-Брест

Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменило участок нефтепровода Мозырь - Брест и технологические перемычки на 266-м км магистрали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Во время плановой 120-часовой остановки работники центральной базы производственного обслуживания, аварийно-восстановительных служб нефтеперекачивающих станций "Пинск", "Кобрин" и "Гомель" освободили от нефти и демонтировали старый участок трубопровода, смонтировали и подключили новый. Сейчас нефть транспортируется в штатном режиме.

Проложен также трубопровод через реку Ольшанку. Работы на объекте продолжаются, подключение участка запланировано на август.

"За первое полугодие 2020 года "Гомельтранснефть Дружба" реализовала 29 проектов по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов линейной и станционной части нефтепровода. Они направлены на поддержание надежного и безопасного функционирования магистральных трубопроводов на территории Беларуси", - отметили на предприятии.-0-

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Теги
Брест Гомельская область Мозырь нефть предприятие ремонт
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