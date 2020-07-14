"Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок нефтепровода Мозырь-Брест

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменило участок нефтепровода Мозырь - Брест и технологические перемычки на 266-м км магистрали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Во время плановой 120-часовой остановки работники центральной базы производственного обслуживания, аварийно-восстановительных служб нефтеперекачивающих станций "Пинск", "Кобрин" и "Гомель" освободили от нефти и демонтировали старый участок трубопровода, смонтировали и подключили новый. Сейчас нефть транспортируется в штатном режиме.

Проложен также трубопровод через реку Ольшанку. Работы на объекте продолжаются, подключение участка запланировано на август.

"За первое полугодие 2020 года "Гомельтранснефть Дружба" реализовала 29 проектов по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов линейной и станционной части нефтепровода. Они направлены на поддержание надежного и безопасного функционирования магистральных трубопроводов на территории Беларуси", - отметили на предприятии.-0-