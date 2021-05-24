"Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок нефтепровода Унеча-Мозырь

Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" продолжают ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Унеча - Мозырь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
С 17 по 22 мая работники Центральной базы производственного обслуживания и НПС "Гомель" провели замену и подключение участка на 181-м км нефтепровода Унеча - Мозырь DN800. После монтажа новых секций общей протяженностью 300 м провели комплексное опробование трубопровода. Контроль сварных соединений выполнили специалисты участка технической диагностики и неразрушающего контроля ЦБПО.
Нефтепровод Унеча - Мозырь DN800 заполнен нефтью, транспортировка сырья осуществляется в штатном режиме.-0-