"Гомельтранснефть Дружба" планирует выйти на 40% проектной мощности 10-11 мая

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует выйти на 60-65% номинальной среднегодовой загрузки (или 40% проектной мощности системы) 10-11 мая, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул Андрей Вериго, для этого необходимо 100-процентное четкое выполнение обязательств, взятых всеми партнерами и операторами. "Мы стремимся в максимально короткие сроки запустить систему, но при этом важно понимать, что этот запуск - только начало пути. Система будет работать в функционально ограниченном режиме", - уточнил он. Полное восстановление потребует не менее полугода напряженной работы.

По информации ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 29 апреля в 17.40 вслед за разделительным снарядом началась прокачка нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Унеча в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС Мозырь.

На 8.00 30 апреля все маршрутные поручения по месяцу были выполнены и прием нефти из РФ полностью остановлен. Качественная нефть находится на 30-м км трассы Унеча - Мозырь. Это треть пути от Унечи до государственной границы с РБ. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая. "Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы", - уточнил Андрей Вериго.

По его словам, принятые меры позволят восстановить работу только одной нитки трубопровода "Дружба". Второй трубопровод на неопределенное время останется закрытым, станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти.

По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составил примерно 5 млн т.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. В настоящее время Польша и Украина прекратили транзит нефти. 26 апреля в Минске прошли переговоры с участием Беларуси, России, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью, 29 апреля делегация "Белнефтехима" продолжила переговоры в Москве в Минэнерго РФ.-0-