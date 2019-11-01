"Гомельтранснефть Дружба" подключила новый участок нефтепровода Мозырь-Броды-1

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подключило новый участок нефтепровода Мозырь - Броды-1 от 32-го км до государственной границы Беларуси, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"

Реконструкция магистрального нефтепровода Мозырь - Броды-1 DN700 велась на 32-м км, расположенном в приграничной зоне с Украиной. Во время планового снижения режима перекачки аварийно-восстановительные службы ЛПДС "Мозырь", НПС "Гомель" и НПС "Пинск" совместно с подрядной организацией ПУ "Нефтеспецстрой" - подразделением ПО "Белоруснефть" - демонтировали старый и подключили новый участок нефтепровода с установкой запорной арматуры. После заполнения нефтью новый участок нефтепровода Мозырь - Броды-1 введен в эксплуатацию.

Работы, направленные на повышение надежности функционирования трубопроводов, велись в круглосуточном режиме и были выполнены в установленные сроки, отметили на предприятии.-0-