"Гомельтранснефть Дружба" устранила дефекты на участке магистрали Мозырь-Брест

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" провело ремонт магистральных и технологических нефтепроводов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

За четыре дня специалисты "Гомельтранснефть Дружбы" провели ремонт на магистральном нефтепроводе Мозырь - Брест (DN600), завершили подготовку ко второму этапу реконструкции технологических трубопроводов НС-2 нефтеперекачивающей станции "Гомель".

На магистрали Мозырь - Брест (DN600) заменен дефектный участок, пролегающий через автомобильную дорогу. "Дефекты на нем были выявлены по результатам внутритрубной диагностики. Работы по освобождению участка от нефти, демонтажу дефектного и монтажу нового выполнены силами аварийно-восстановительных служб НПС "Пинск" и НПС "Туров". 11 июня участок нефтепровода введен в эксплуатацию", - отметили на предприятии.

Специалисты также устранили дефект на МН Мозырь - Брест (DN800), на линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" отремонтировали запорную арматуру. Проведено техобслуживание основного оборудования и вспомогательных систем на всех нефтеперекачивающих станциях.

Во время плановой остановки МН Унеча - Мозырь (DN1000) на НПС "Гомель" завершена подготовка ко второму этапу реконструкции технологических трубопроводов насосной станции №2. "Ранее на НС-2 были заменены технологические трубопроводы агрегатов №1 и №2. В настоящее время они заполнены нефтью", - подчеркнули на предприятии.

В целом на 2020 год предприятие запланировало ряд проектов по модернизации и реконструкции объектов. Речь об обновлении стального и железобетонного парка резервуаров, насосных станций, реконструкции трубопроводов. Первоочередная задача - замена трубопроводов, построенных в 1960-х годах, которые превысили производственный лимит (их нормативный срок эксплуатации - 33 года). В "Гомельтранснефть Дружбе" намерены ежегодно заменять 2-3% трубопроводов, что соответствует общемировым тенденциям нефтетранспортных компаний.-0-