"Гомельтранснефть Дружба" в этом году заменила почти 50 км трубопроводов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомельтранснефть Дружба" в 2019 году заменила почти 50 км трубопроводов, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в этом году вышли на хороший темп ремонта: заменили 47 км трубопроводов. Наращиваем темпы и в следующем году планируем выйти на 60-70 км. Это участки трубопроводов, построенные в 1963-1964 годах из низкокачественных сталей, которые были подвержены в том числе производственным дефектам. Это не аварийная, а плановая работа, которой надо заниматься каждый год", - сказал Андрей Вериго.

Международная отраслевая конференция "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница" проводится в седьмой раз. Во время мероприятия будут проанализированы основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обсуждены технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства.-0-