"Гомельтранснефть Дружба" ввела в эксплуатацию резервуар на станции "Полоцк"

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на линейной производственно-диспетчерской станции "Полоцк" филиала по транспортировке нефти "Новополоцк" ввело в эксплуатацию после реконструкции железобетонный резервуар №3, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В ОАО отметили, что "Гомельтранснефть Дружба" продолжает реализацию программы по реконструкции и поддержанию в надлежащем состоянии резервуарных парков предприятия.

Во время строительных работ на ЛПДС "Полоцк" выполнили демонтаж существующей кровли, усилили внутренние колонны железобетонного резервуара, заменили технологические трубопроводы, также провели замену и прокладку новых кабельных линий, сетей автоматизации.

По словам специалистов, проведенная реконструкция повысит надежность работы резервуарного парка ЛПДС "Полоцк", позволит обеспечить его безаварийную работу, продлит срок эксплуатации.-0-