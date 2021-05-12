"Гомельтранснефть Дружба" заменила участок нефтепровода

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменили участок магистрального нефтепровода Мозырь - Брест-2 в районе НПС "Туров" - НПС "Пинск", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Работы вели в круглосуточном режиме с 4 по 9 мая на 227-м км нефтепровода Мозырь - Брест DN800 при плановом сокращении режима перекачки нефти.

Специалисты аварийно-восстановительной службы НПС "Пинск" и линейно-эксплуатационной службы НПС "Кобрин" совместно с подрядной организацией заменили участок трубопровода диаметром 800 мм протяженностью 225 м под автомобильной и железной дорогами.

После монтажных работ провели неразрушающий контроль сварочных соединений и опробование нового участка.

В настоящее время магистральный нефтепровод Мозырь - Брест работает в штатном режиме.-0-