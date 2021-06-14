"Гомельтранснефть Дружба" заменила участок нефтепровода Мозырь - Брест

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменили участок магистрального нефтепровода Мозырь - Брест DN600, провели ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Работы вели с 8 по 13 июня на 227-м км нефтепровода Мозырь - Брест DN600 в условиях плановой остановки перекачки сырья.

Специалисты аварийно-восстановительной службы НПС "Пинск" и линейно-эксплуатационной службы НПС "Кобрин" совместно с подрядной организацией заменили участок трубопровода диаметром 600 мм протяженностью 250 м. После окончания монтажных работ провели неразрушающий контроль сварочных соединений. Участок трубопровода заполнен нефтью.

Также специалисты ЦБПО выполнили ремонт задвижек на НПС "Кобрин" и на линейной части нефтепровода. Провели и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования станций.

"Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке ЛПДС "Мозырь" - государственная граница с Республикой Польша. В настоящее время магистральный нефтепровод Мозырь - Брест работает в штатном режиме", - отметили на предприятии.-0-