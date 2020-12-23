"Гомсельмаш" дополнительно отгрузил в Казахстан 30 машинокомплектов КЗС-10 MAX

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" отгрузил в начале недели в Казахстан дополнительную партию 30 машинокомплектов зерноуборочного комбайна КЗС-10 MAX, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Еще летом в Казахстан отправили более 70 машинокомплектов КЗС-10 MAX, отметил исполняющий обязанности первого заместителя директора центра продаж и сервиса "Гомсельмаша" Дмитрий Афанасьев. Введенные на данной модели комбайна новшества, касающиеся в основном более комфортной работы механизаторов, понравились аграриям Казахстана. Это побудило их заказать еще 30 таких комбайнов. "В Казахстане эти "десятки" выходят в варианте Essil-750", - добавили в пресс-службе.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Комбайны предприятия работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-