"Гомсельмаш" и китайская корпорация "Цзуншэнь" обсудили перспективы сотрудничества

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры в формате видеоконференции состоялись между ОАО "Гомсельмаш" и китайской корпорацией "Цзуншэнь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

Видеовстреча была организована при содействии посольства с учетом договоренностей временного поверенного в делах Беларуси в Китае Татьяны Харлап с вице-президентом корпорации "Цзуншэнь" Ли Яо. В мероприятии также приняли участие представители Министерства промышленности Беларуси и генерального консульства Беларуси в Чунцине.

Кроме этого состоялся конструктивный диалог, во время которого были обсуждены вопросы функционирования и перспективы развития совместного предприятия ОАО Гомсельмаш и корпорации "Цзуншэнь" - ООО "Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншэнь-Гомель".-0-