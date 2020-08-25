"Гомсельмаш" начал поставки комбайнов GS12A1 в Армению

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" осуществил первые поставки зерноуборочных комбайнов GS12A1 в Армению, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия

Зерноуборочный комбайн GS12A1 - модификация комбайна GS12 более высокого технического и конструктивного уровня. Высокая производительность достигается за счет двигателя в 330 л.с. Две такие машины успешно работают на хлебных нивах Армении. Как подчеркнули в компании, техника была сделана с учетом пожеланий армянских аграриев.

Заместитель министра сельского хозяйства Армении Вилен Аветисян и начальник инспекции сельскохозяйственной техники Министерства сельского хозяйства Анания Согомонян посетили зерновые поля в Мартакертском районе, где собирают урожай комбайны "Гомсельмаша". "Анания Согомонян отметил, что комбайн соответствует лучшим аналогам мировых производителей в своем классе. В Армении многие аграрии считают более целесообразным использовать белорусскую сельхозтехнику. Они много лет работали с ней, она им ближе", - рассказали на предприятии.

"Гомсельмаш" активно поддерживает и развивает экспортно ориентированную политику. Так, недавно отправлена очередная партия машинокомплектов зерноуборочного комбайна GS12A1 (ESSIL КЗС-760) на сборочное производство в Казахстане.

Как уточнили на предприятии, в настоящее время более 30% зерноуборочных комбайнов на полях Казахстана - это машины казахстанско-белорусского производства: GS5A (ESSIL КЗС-730), GS10 (ESSIL КЗС-740), GS12 (ESSIL КЗС-750) и GS12A1 (ESSIL КЗС-760). В настоящее время темпы роста отгрузки техники выше, чем в прошлом году. За первое полугодие 2020 года отгрузили более 300 машин.

"Гомсельмаш" и "АгромашХолдинг KZ" осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL с 2007 года. "АгромашХолдинг KZ" выпускает модельный ряд зерноуборочных комбайнов от 5 до 12 кг/с, наладив собственный сервис по всей стране.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-