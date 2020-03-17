"Гомсельмаш" начинает отгрузку комбайнов в Зимбабве

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" начинает отгрузку 20 зерноуборочных комбайнов КЗС-812 в Зимбабве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По словам заместителя директора центра продаж и сервиса по производственным вопросам Евгения Меженного, техника будет отгружаться в несколько этапов на протяжении примерно двух недель. Пять комбайнов планируют отправить сегодня. Еще пять намерены отгрузить в конце этой недели, остальные десять - на следующей.

Предполагается, что для доставки будут задействованы два порта: в литовской Клайпеде и российском Санкт-Петербурге с перегрузкой в Германии. В пути до Зимбабве белорусские комбайны проведут примерно от трех недель до месяца.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Производитель выпускает зерноуборочные, кормоуборочные, початкоуборочные, картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.-0-