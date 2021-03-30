"Гомсельмаш" нарастит поставку техники в Казахстан в 2021 году

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" и "АгромашХолдинг KZ" (Казахстан) договорились о новых поставках гомельской сельхозтехники в 2021 году, сообщили БЕЛТА на белорусском предприятии.

Генеральный директор холдинга "Гомсельмаш" Александр Новиков посетил АО "АгромашХолдинг KZ". На деловой встрече с президентом компании Александром Лаврентьевым достигнуты договоренности об увеличении объемов поставок. Намерение скреплено подписями руководителей под соответствующим соглашением.

Фото холдинга "Гомсельмаш"

Партнеры проявляют интерес к хорошо зарекомендовавшей себя среди аграриев Казахстана зерноуборочной технике, а также новым для казахстанской стороны комбайнам ESSIL КЗС-790, самоходным косилкам CS100 и кормоуборочным комбайнам FS80.

Гомсельмаш" и "Агромашхолдинг KZ" осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL. Помимо производства техники "Агромашхолдинг KZ" создал сервисно-сбытовую сеть, расположенную во всех зерносеющих регионах Казахстана".

Портфель заказов на "Гомсельмаше" постоянно пополняется. "Сейчас компания наращивает темпы производства и реализации продукции. Для этого увеличили рабочие часы и организовали работу по субботам. Для нас важно в срок и в полном объеме выполнить обязательства по заключенным договорам с партнерами на внешних и внутреннем рынках, обеспечив аграриев необходимой техникой перед уборочной кампанией 2021 года", - отметили на предприятии.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-