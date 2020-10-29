"Гомсельмаш" отгрузил крупную партию машинокомплектов комбайнов в Таджикистан

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" отгрузил восемь машинокомплектов зерноуборочных комбайнов в Таджикистан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По словам заместителя директора центра продаж и сервиса Дмитрия Афанасьева, это первая крупная партия зерноуборочных комбайнов производства "Гомсельмаш", отправленная в Таджикистан за многие годы сотрудничества с аграриями этой страны. "Если учесть, что в Таджикистане в среднем ежегодно реализуется около 20 зерноуборочных комбайнов, то нашу поставку можно считать крупной", - сказал он.

Выбор зерноуборочных комбайнов КЗС-575 с 4-метровыми жатками обусловлен тем, что территория Таджикистана в основном гористая, и полей с большими площадями там нет.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Комбайны предприятия работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. 15 октября предприятию исполнилось 90 лет.-0-