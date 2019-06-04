4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" планирует активно осваивать рынки стран Африки и Латинской Америки, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник маркетинг-центра предприятия Дмитрий Муляр.

"В ближайшее время планируем увеличивать темпы отгрузки продукции на экспорт, в первую очередь в Россию. Активно поставляем комбайны в Казахстан. Есть несколько проектов на африканском рынке, в частности в Зимбабве. Что касается Латинской Америки, продолжаем активно работать в Аргентине, приняли участие в выставке в Бразилии, продали первые комбайны в Перу. В Китае у нас есть два совместных предприятия, прорабатываются проекты в Иране. Рынок Северной Америки - это среднесрочная или даже долгосрочная перспектива. Что касается Европы, есть контракты по отгрузке в Польшу, приоритетными направлениями развития для нас являются Литва и Латвия. У нас есть комбайны, изготовленные специально для европейского рынка", - сказал Дмитрий Муляр.

"Гомсельмаш" представил на "Белагро" суперкомбайн "Палессе GS2124", новинку "Палессе GS3219", модернизированный комбайн "Палессе GS12A1", высокопроизводительный кормоуборочный комбайн "Палессе FS8060", мобильное энергосредство MS350 и др.

Международная специализированная выставка "Белагро-2019" проходит 4-9 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. В ней участвуют более 550 компаний из 29 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция. Организатором выступает ЗАО "Минскэкспо", соорганизатором - IFW-expo. Выставка организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.

Помимо "Белагро-2019" во время Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-