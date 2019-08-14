"Гомсельмаш" планирует развивать сотрудничество с Кенией

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кенией. Соответствующий меморандум подписан во время международной выставки продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro-2019, которая проходила в начале августа в Найроби, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Продукция "Гомсельмаша" была представлена в составе Национальной экспозиции Беларуси. Кенийские фермеры могли ознакомиться с сельхозтехникой "Палессе" - от посевных агрегатов до мощных зерно- и кормоуборочных комбайнов.
"Первым шагом к взаимодействию стало подписание меморандума о взаимопонимании между представителем "Гомсельмаша" компанией AF Trade и кенийской компанией Pewin Group", - отметили на предприятии.
FoodAgro является составной частью крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке - Kenya International Trade Exhibition (KITE). Беларусь впервые приняла в ней участие. Организатором Национальной экспозиции выступил Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел. -0-
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