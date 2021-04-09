"Гомсельмаш" планирует утроить поставки техники в российские регионы в 2021 году

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" наращивает сотрудничество с российскими регионами. В 2021 году планируется утроить поставки техники в этом направлении, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Россия - в числе основных деловых партнеров "Гомсельмаша". У компании более 150 российских поставщиков материалов и комплектующих изделий. Товаропроводящая сеть в федерации насчитывает 60 субъектов, в том числе 34 дилерских центра, два совместных производства и один торговый дом в Сибири.

"Гомсельмаш" совместно с "Брянсксельмашем" в 2020 году реализовал в российские регионы более 1 тыс. комбайнов. По словам первого заместителя директора по реализации и развитию - директора центра продаж и сервиса ОАО "Гомсельмаш" Вадима Леонова, продукцию предприятия хорошо знают и ценят в Татарстане и Башкортостане. Прочно закрепилась техника на полях Южного федерального округа и на Дальнем Востоке, в средней полосе и других регионах. В прошлом году объем продаж техники Gomselmash в Россию увеличился на 163%.

Эффективные логистические цепочки позволяют доставлять белорусскую сельхозтехнику в разные регионы России. Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" начал поставки техники "Гомсельмаша" в 2007 году. За последние 13 лет ТД продал на российском рынке более 3,2 тыс. единиц самоходной зерно- и кормоуборочной техники. В 2020 году компания расширила границы поставок и открыла новый дилерский центр в Приморском крае - ООО "АгроСуппорт".

"Компания предлагает выгодные условия финансирования, что в комплексе с доступными ценами приводит к возрастанию спроса россиян на нашу технику. В планах на 2021 год - утроить объемы поставок", - отметили на предприятии.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-