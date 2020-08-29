"Гомсельмаш": предприятие ощущает поддержку государства и наращивает объемы производства

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" ощущает поддержку государства и наращивает объемы производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

В администрации предприятия не скрывают, на пути развития завода были непростые периоды. "Всегда ощущали поддержку руководства страны. Глава государства не оставлял без внимания нашу ситуацию ни в сложные 1990-е, ни в начале 2000-х. Так, в начале этого лета актуальными были вопросы реструктуризации задолженности и укрепления экспортных позиций. Получили поддержку. Эффект ощутимый", - рассказали в "Гомсельмаше".

На уровне главы государства и правительства были проработаны также дополнительные механизмы поддержки при реализации сельхозтехники. Речь о возможности использования схемы лизингового финансирования и увеличения в текущем году предусмотренных на эти цели лимитов.

Руководство "Гомсельмаша" подчеркивает: особой благодарности заслуживает и отношение коллектива завода - многое зависело от сплоченности и готовности при необходимости работать в полуторасменном режиме. Предприятие не приостанавливало производство во время пандемии, что позволило создать значительный задел перед уборочной кампанией. Продукция "Гомсельмаша" востребована на внутреннем и внешних рынках. Маркетинговая служба активно работает над наполнением портфеля заказов.

Значительно возросли производственные объемы. В июне-июле выпускали по 200 единиц зерноуборочной техники и по 50 кормоуборочных машин. По сравнению с 2019 годом объемы увеличены в 1,5 раза. Такие показатели, по данным руководства, на предприятии были в 2014-2015 годах.

По оперативной информации, по итогам восьми месяцев в хозяйства в разных уголках Беларуси поставлено 722 зерно- и кормоуборочных комбайна. Благодаря поддержке государства, агропредприятия смогли существенно обновить парк сельхозтехники, которую оперативно включили в уборочную кампанию. Только за летние месяцы 130 комбайнов отправили в Могилевскую область, 100 - в Витебскую. Машины на газомоторном топливе пополнили парки аграриев гомельского региона.

По предварительным подсчетам, за восемь месяцев текущего года темп роста экспорта составит 102,4% к аналогичному периоду 2019-го, а темп роста валютной выручки ожидается на уровне 156,7%.

По итогам года машиностроители поставят в Россию 900 комбайнов. Идут отгрузки в Казахстан, отправляются партии техники на африканский континент.

Как уточнили на предприятии, несмотря на провокации извне, а также распространение не соответствующей действительности и неактуальной информации, темпы производства не снижаются. Коллектив не отступает от намеченного плана. На заводе не скрывают: время сейчас напряженное, но только с точки зрения высокой производственной нагрузки и увеличенной задачи по поставкам техники аграриям Беларуси и других стран.

В планах на осенние месяцы - выпуск в среднем по 210-250 зерноуборочных машин. Формируется задел на стабильную работу в зимний период.

В начале августа коллектив "Гомсельмаша" выступил с резолюцией в поддержку стабильности и развития в спокойной и мирной стране. Комбайностроители подчеркивают: "У коллектива есть стратегия развития, мы ощущаем поддержку государства, у нас есть перспективы и уверенность в завтрашнем дне. Уличные протесты - путь в никуда. Повысить свое благосостояние каждый гражданин может только собственным трудом".

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-