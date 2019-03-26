"Гомсельмаш" представил свою продукцию на международной выставке "Агросалон-2019" в Словакии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" представил свою продукцию на одной из крупнейших в Центральной Европе выставок сельскохозяйственной техники и оборудования - "Агросалон-2019", которая открылась сегодня в словацком городе Нитра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Словакии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня рассказал на открытии об экономическом и промышленном потенциале нашей страны. Дипломат особо подчеркнул, что Беларусь входит в число крупных производителей сельхозпродукции и техники для АПК.

Экспозицию ОАО "Гомсельмаш - управляющая компания холдинга" вместе с белорусским послом осмотрела министр сельского хозяйства и развития регионов Словакии Габриела Матечна. Министр ознакомилась с высокопроизводительным кормоуборочным комплексом КВК-8060 новой модификации, представленным в Словакии впервые, а также с зерноуборочным комбайном КЗС-1218А-1. Представители "Гомсельмаша" проинформировали Габриелу Матечну о преимуществах белорусской техники и о том, в каких районах Словакии уже используются произведенные в Гомеле комбайны.

Выставка "Агросалон" раз в год поочередно проходит в словацкой Нитре и чешском Брно.-0-

Фото посольства Беларуси в Словакии