"Гомсельмаш" представит агротехнику на выставке в Татарстане

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" представит агротехнику на специализированной сельскохозяйственной выставке "ТатАгроЭкспо 2022", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Форум пройдет 24-25 февраля в Казани. ОАО "Гомсельмаш" совместно с АО "Брянсксельмаш" планирует представить в экспозиции зерноуборочные комбайны GS3219, GS12A1 PROFI, самоходную косилку CS100 и кормоуборочный комбайн FS80. Представители местных предприятий и профильных ведомств могут из первых уст узнать о преимуществах и технологическом функционале каждой машины.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику.

Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-