"Гомсельмаш" представит более 20 образцов техники на "Белагро-2019"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 образцов сельскохозяйственной техники представит "Гомсельмаш" на международной специализированной выставке "Белагро-2019", которая пройдет с 4 по 9 июня в агрогородке Щомыслица, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Посетители смогут увидеть суперкомбайн "Палессе GS2124", новинку "Палессе GS3219", модернизированный комбайн "Палессе GS12A1", высокопроизводительный кормоуборочный комбайн "Палессе FS8060", мобильное энергосредство MS350, УЭС-2-280А с мульчером М550m и др.

По словам специалистов, экспозиция будет интересна не только аграриям, но и предприятиям энергетики, лесного хозяйства, по переработке торфа. Здесь же можно будет получить информацию о программах финансирования лизинга.

Как сообщалось, ежегодный форум аграриев "Белагро" обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит для поиска инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству, плодоовощеводству и продовольствию. Научно-практический центр НАН по животноводству и ГО "Белплемживобъединение" организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства. Запланировано проведение семинаров, встреч с учеными, разработчиками техники.

На выставке будут представлены техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, продукция сельскохозяйственного производства, агрохимия, средства защиты растений и почв, зоотехния, корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, строительные конструкции, энергетическое оборудование, программное обеспечение, семена, растения, технологическое оборудование для переработки зерновых.

Организатор выставки - ЗАО "Минскэкспо", соорганизатор - IFW-expo. Выставка пройдет при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.-0-