"Гомсельмаш" представит свой потенциал на аграрном форуме в Узбекистане

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" представит свой потенциал на белорусско-узбекском аграрном форуме, который пройдет 25-26 февраля в Ташкенте (Узбекистан), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Представители ОАО войдут в состав белорусской делегации. "Несмотря на то, что основной акцент агрофорума организаторы сделали на пищевую промышленность, производители техники также смогут рассказать о своей продукцией. "Гомсельмаш" это сделает с помощью рекламной информации и видеофильма", - отметили на предприятии.

Развивает холдинг и сотрудничество с партнерами из Узбекистана. Заместитель директора центра продаж и сервиса - начальник управления продаж (Средняя Азия и Закавказье) Виталий Жешко напомнил, что осенью 2019 года подписано соглашение между "Гомсельмашем" и Ташкентским заводом сельскохозяйственной техники. Документ предусматривает создание в столице Узбекистана сборочного производства комбайнов. "Первыми ласточками в данном направлении в текущем году станут машинокомплекты К-Г-6 и КДП-3000, которые мы должны отгрузить в марте", - сказал Виталий Жешко.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня производитель выпускает зерноуборочные, кормоуборочные, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.-0-