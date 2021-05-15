"Гомсельмаш" создаст подменный фонд кормо- и зерноуборочной техники в каждой области

15 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Гомсельмаш" в 2021 году создаст в каждой области подменный фонд кормоуборочной и зерноуборочной техники. Об этом рассказал начальник отдела сервиса холдинга Николай Богословский в Витебске 14 мая на республиканском семинаре-совещании по вопросам подготовки кормоуборочной техники к заготовке кормов урожая 2021 года, сообщает БЕЛТА.

Обеспечить подменной техникой технические центры предприятия во всех областях планируется до конца мая, уточнил Николай Богословский. В частности, в регионы будут поставлены кормоуборочные комплексы КВК-800 с полным комплектом адаптеров (травяные жатки, подборщики). Кроме того, резерв кормоуборочной техники создан непосредственно на "Гомсельмаше", при необходимости предприятие сможет оперативно поставить ее в хозяйства.

На период полевых работ 2021 года холдинг также сформировал ремонтный комплект запасных частей на сумму Br3,7 млн. Этот ресурс в основном предназначен для сопровождения гарантийной техники, однако предприятие готово поддержать хозяйства, если нужно будет ремонтировать машины и механизмы, которые не находятся на гарантийном обслуживании, подчеркнул Николай Богословский.

С учетом возможного дефицита в регионах специалистов, особенно обеспечивающих работу электронного оборудования, "Гомсельмаш" направит в каждую область специализированные бригады на время массовой заготовки кормов, а в последующем и уборки зерновых культур. В их состав обязательно будет включен и инженер-электроник, который сможет оказать квалифицированную помощь местным специалистам в ремонте как гарантийной, так и негарантийной техники. Соответствующий приказ уже издан на предприятии. Кроме того, с 1 апреля все техцентры и соответствующие службы завода, а также аварийные бригады переведены на работу по плавающему графику: в будние дни - с 7.00 до 20.00, в выходные - с 8.00 до 17.00. Это позволит обеспечить сервисную поддержку и устранение возникающих неполадок с техникой в течение суток, добавил Николай Богословский.

Накануне весенних полевых работ "Гомсельмаш" провел внеочередную проверку технических центров, в мае истекает срок устранения выявленных недостатков. В случае, если замечания не будут устранены, такие техцентры не пройдут аттестацию, а их зоны обслуживания будут перераспределены без ущерба качеству сервисного обеспечения, отметил представитель холдинга.

На республиканском семинаре-совещании под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Гракуна рассмотрены вопросы готовности кормоуборочной техники к уборочному сезону, обеспечения запасными частями и устранения отказов машин и механизмов в период заготовки кормов. Кроме того, участники мероприятия ознакомились с организацией производства и ремонта сложной сельхозтехники на ремонтных предприятиях Витебской области, оценили потенциал ОАО "Витебский мотороремонтный завод" по ремонту двигателей для самоходной сельхозтехники, выпуску запчастей, а также познакомились с образцами отремонтированной и новой сельхозтехники, произведенной на витебском предприятии.-0-