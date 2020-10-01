"Гомсельмаш" укрепляет позиции на рынке Зимбабве

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" развивает сотрудничество с партнерами из Зимбабве, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков посетил Зимбабве в составе рабочей делегации Министерства промышленности Беларуси.

Белорусскую делегацию, в состав которой вошли руководители крупных производств Беларуси, возглавил Министр промышленности Петр Пархомчик. Вместе с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой он открыл белорусский торгово-сервисный центр в Хараре. Техника будет предоставляться зимбабвийским фермерам в рамках правительственной программы механизации сельского хозяйства страны.

"Мы инвестировали $51 млн более чем в 800 единиц сельскохозяйственной техники. Эта инвестиция поможет оживить нашу сельскохозяйственную отрасль", - отметил Эммерсон Мнангагва. Президент Зимбабве поблагодарил Беларусь и ее руководство за эффективное сотрудничество.

Благодаря совместной работе с компанией AFTRADE DMCC 20 зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаша" уже доставлены в Зимбабве. Обстоятельная работа с зимбабвийской стороной позволила создать благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества, а также предпосылки для серьезного наращивания белорусского экспорта.-0-

Фото ОАО "Гомсельмаш"