"Гомсельмаш" успешно провел испытания нового кормоуборочного комбайна

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области успешно прошли испытания нового кормоуборочного комбайна FS 450 ОАО "Гомсельмаш", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

В этом году новинку продемонстрировали широкой публике на выставке "Белагро" и испытали на уборке кукурузы полной восковой спелости. "Комбайн FS 450 отлично справляется с функциями - эффективной кормозаготовкой с высоким качеством измельчения в самых сложных условиях", - отметили на предприятии.

Новинка оснащена двигателем Volvo Penta мощностью 450 л.с. Емкость топливного бака модели - 750 л. Транспортная скорость комбайна составляет 30 км/ч и позволяет сокращать временные затраты комбайнера при перегонах.

FS 450 имеет просторную современную кабину с отличным обзором. Она оснащена всем необходимым для комфортной работы комбайнера. Есть и мощная электроосветительная система для работы ночью.

Еще один бонус FS 450 - возможность выбора доизмельчающего устройства: вальцевого или дискового типа.

"Новая модель предусматривает ряд опций, которые помогут повысить эффективность кормозаготовки: автовождение, удаленный мониторинг, видеонаблюдение, полный привод, автоматизированная централизованная система смазки, система пожаротушения, определение параметров заготавливаемого корма", - добавили на предприятии.

В качестве адаптеров для FS 450 доступны складная жатка для грубостебельных культур шириной захвата 4,5 м, подборщик с бездорожечным подбирающим устройством и жатка для трав шириной захвата 5 м.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. 15 октября предприятию исполнилось 90 лет.-0-