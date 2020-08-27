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27 августа 2020, 15:27

"Гомсельмаш" увеличил продажи комбайнов в Омскую область более чем в 5 раз

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" в первом полугодии увеличило продажи комбайнов в Омскую область более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

В Омской области на полях ООО "Куликово" работают четыре зерноуборочных комбайна GS12. Техника совместного производства "Гомсельмаша" и "Брянсксельмаша" была приобретена через дилерский центр ООО "Сибирская база".

"Техника демонстрирует отличные результаты на уборке пшеницы, ячменя, овса и на других культурах. На посевных площадях "Куликово" в 5,1 тыс. га "двенашкам" есть где развернуться. Особенно много работы на уборке пшеницы, ведь под нее в хозяйстве отведены 2,7 тыс. га, 400 га занимает ячмень, 300 га - овес", - уточнили на предприятии. Уборочная в хозяйстве в самом разгаре: в день аграрии молотят около 100 т.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-

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