"Гомсельмаш" в 2022 году планирует собрать 3 тыс. единиц зерно- и кормоуборочной техники

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Компания "Гомсельмаш" планирует собрать 3 тыс. единиц зерно- и кормоуборочной техники в 2022 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Перед коллективом холдинга "Гомсельмаш" поставлена задача собрать в следующем году 3 тыс. единиц зерно- и кормоуборочной техники. Задача очень напряженная, для безусловного ее выполнения нам потребуется сплоченность и самоотдача, а также принятие новых технических решений", - рассказали в пресс-службе.

Продукция бренда Gomselmash отгружается в страны Европы и Азии, Африки и Америки. Основными покупателями техники остается агрокомплекс Беларуси, России, Казахстана и Украины.

"Продвижению сельхозтехники на новые рынки способствует высокая конкурентоспособность по такому ключевому для сельхозорганизаций показателю, как соотношение цены, стоимости владения и надежности. Непрерывное повышение инженерного уровня белорусских комбайнов - гарант их более продуктивной и эффективной работы на полях различных стран. Для стабильной и эффективной работы техники ОАО "Гомсельмаш" используются новейшие технологии, включая различные компьютерные системы", - добавили в пресс-службе.

В этом году производственные акценты поставлены на выполнении важнейших параметров социально-экономического развития за счет увеличения объемов производства, выпуска импортозамещающей зерно- и кормоуборочной техники и ее реализации. Задачей №1 остается выполнение республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой, увеличение экспортных поставок и ресурсосбережение. С начала года в ОАО "Гомсельмаш" подано и внедрено более 30 рационализаторских предложений, которые дали экономический эффект.

По итогам 8 месяцев все показатели, обозначенные бизнес-планом на 2021 год, выполнены. Предприятие наращивает объемы реализации продукции. Служба продаж в среднем ежемесячно реализует около 200 комбайнов в месяц.

За январь - август темп роста экспорта составил 123,5% к аналогичному периоду 2020 года, при этом валютные поступления выросли в 1,6 раза. В 1,2 раза увеличились объемы поставок в Россию, в 1,3 раза - в Казахстан, в 7 раз - в Украину. Возобновлены поставки в Грузию, отгрузили продукцию в Пакистан.

Вся производственная программа на 2021 год подкреплена заявками потребителей, обеспечены предварительные заказы и на 2022 год.-0-