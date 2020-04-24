"Гомсельмаш" в I квартале поставил на внешние рынки более 270 комбайнов и машинокомплектов

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" в первом квартале этого года поставил на внешние рынки более 270 самоходных комбайнов и машинокомплектов к ним, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Всего в первом квартале предприятия холдинга "Гомсельмаш" отгрузили потребителям более 400 единиц техники", - отметил первый заместитель генерального директора - директор по реализации и развитию управляющей компании холдинга Виктор Славашевич. При этом за пределы Беларуси поставлено 278 самоходных комбайнов и машинокомплектов к ним. В списке стран, куда отправлена техника, - Россия, Казахстан, Украина, Молдова. В белорусские хозяйства поступили 136 единиц.

"В общей сложности отгрузка к аналогичному периоду 2019 года увеличилась на 373%", - отметили на предприятии. Выполнены и другие показатели, в том числе доходная часть платежного баланса.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-