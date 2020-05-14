"Гомсельмаш" в январе-апреле увеличил экспорт на 59%

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" в январе-апреле этого года увеличил экспорт на 59% по сравнению с четырьмя месяцами 2019-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Невзирая на негативные последствия пандемии COVID-19, за четыре месяца этого года компания обеспечила темп роста экспорта по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду в 159%", - отметили на предприятии. Основными направлениями внешних поставок являются Россия, Казахстан, страны ближнего и дальнего зарубежья.

В план производства на май - июль дополнительно включено 300 самоходных энергонасыщенных машин. "При этом портфель заказов на большую часть продукции, которая будет изготовлена в соответствии с актуализированным планом, уже сформирован", - подчеркнули в компании.

Для выполнения поставленных задач предприятие не останавливает работу и в выходные дни. "С конвейера, заработавшего с удвоенной силой, в различных модификациях сходят проверенные профи в зерноуборке - комбайны с классической барабанной схемой обмолота КЗС-812, КЗС-10К и особенно востребованный в Беларуси и за ее пределами КЗС-1218. Их дополняют мощные кормоуборочные комплексы КВК-800 и КВК-8060 с двигателями различных производителей", - пояснили в холдинге.

Для комбайностроителей, работающих сверхурочно, в качестве материального стимула введены персональные доплаты и надбавки.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-