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24 сентября 2020, 18:42

"Гомсельмаш" в январе-августе нарастил объемы производства в 1,5 раза

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" в январе - августе этого года нарастил объемы производства в 1,5 раза. На этом сделал акцент генеральный директор предприятия Александр Новиков на торжественном собрании ко Дню машиностроителя и 90-летию завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"За всю историю у завода были разные времена, в том числе и сложные. Но гомсельмашевцы ни разу не уронили честь заводской марки. В этом году мы работали далеко не в простых условиях: пандемия коронавируса, трудности в мировой экономике. Тем не менее за 8 месяцев смогли нарастить объемы производства в полтора раза, увеличить экспорт и поступления валютной выручки", - отметил Александр Новиков. В нынешнем году предприятие в два раза нарастило поставки комбайнов в Молдову, в 1,2 раза - в Казахстан, больше машин отправили в Россию и Узбекистан. "Открыли для себя новые рынки - Армению и Зимбабве", - добавил гендиректор.

Руководитель отметил, что в этом году на поля страны вышел новый комбайн КЗС-3219, расширена партия газомоторных агрегатов. Сейчас предприятие работает над созданием новых образцов техники. "Этих результатов мы достигли прежде всего благодаря поддержке главы государства, который в этом году принял стратегическое решение по поддержке нашего предприятия в виде определенных нормативных документов, позволяющих нам дальше работать, набирать обороты и объемы, развиваться и совершенствоваться", - подчеркнул Александр Новиков.

Говоря о планах, он отметил, что коллективу предстоит выполнить достаточно большой объем работы - совершенствование техники по надежности и качеству, снижение затрат, модернизация производства. "Но я уверен, что мы, гомсельмашевцы, с честью справимся с этими задачами и выведем наше предприятие на совершенно другой уровень", - сказал генеральный директор.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил вклад коллектива предприятия в развитие промышленного сектора и сельскохозяйственной отрасли. "Благодаря новой технике, новациям, которые вы сегодня внедряете, мы имеем определенные результаты", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что облисполком также оказывает поддержку ОАО. Например, в прошлом году из инновационного фонда предприятию перечислили около Br7 млн. Эти средства направлены на инновационное развитие, новые подходы, создание новой техники для сельхозпроизводства.

Руководитель области дал высокую оценку газомоторному комбайну: "К концу уборочной кампании прошлого года мы убедились, что эти комбайны нам нужны, ведь мы экономим в топливных ресурсах почти в 2,5 раза. Слова благодарности вам выражают и труженики сельхозорганизаций, механизаторы, которые, сев за руль этих комбайнов, убедились, что новая техника дает возможность работать более эффективно".

На торжественном собрании лучшим работникам предприятия вручили заслуженные награды, а также присвоили звания "Почетный гомсельмашевец". Почетную грамоту Министерства промышленности получил токарь ремонтно-механического корпуса Степан Намоченко. На "Гомсельмаше" он работает почти 35 лет. "Люблю свой завод, свою Беларусь. За годы моей работы предприятие менялось, причем только в лучшую сторону. Администрация многое делает, чтобы условия труда постоянно улучшались. У нас стабильная работа, зарплата. И сегодня чувствую гордость, что меня, мой труд так высоко оценили", - поделился работник.

Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов производства и команды руководителей.-0-

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Гомель машиностроение предприятие
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