"Гомсельмаш" выпустил новый комбайн

28 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" выпустил новый зерноуборочный комбайн GS12A1 PROFI. Это улучшенная версия комбайна GS12A1 PRO. Такая информация опубликована на официальном сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Новая модель отличается удобством в управлении, повышенной комфортностью, улучшенным дизайном.

В GS12A1 PROFI устанавливается новая кабина Lux Cab, оснащенная креслом на пневматической подвеске, новыми рулевой колонкой и рулевым колесом, моноблочным пультом управления комбайном, цветным экраном бортового компьютера и т.д.

В числе отличительных особенностей усовершенствованного зерноуборочного комбайна - экономичный двигатель, увеличенный до 9,5 куб.м бункер с раздельной выгрузкой, пылеотсос в наклонной камере, модернизированный соломоизмельчитель.

В качестве адаптеров для GS12A1 PROFI доступны жатки для уборки зерновых культур, кукурузы на зерно, низкорастущих культур, сои, подсолнечника, приспособления для уборки рапса, транспортерные жатки, зерновые подборщики.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-