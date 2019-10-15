"Гомсельмаш" заключил соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом Пензенской области

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" и Министерство сельского хозяйства Пензенской области (Россия) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

Генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков и заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков подписали документ в Москве во время выставки "Золотая осень".

Фото ОАО "Гомсельмаш"

Соглашением предусмотрено сотрудничество в сфере материально-технического и методического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области. "Гомсельмаш" намерен оказывать содействие в оснащении региона современной высокопроизводительной уборочной техникой, а также в поддержании на территории региона постоянно действующей выставки-ярмарки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, предоставляя расширенный модельный ряд.

Кроме того, будет выработан комплекс мероприятий, направленных на сотрудничество с Пензенским государственным аграрным университетом, и рассмотрена возможность демонстрации энергонасыщенных зерно- и кормоуборочных комбайнов "Палессе" на полях Пензенской области.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.-0-