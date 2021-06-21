"Горизонт" начинает реализацию контракта по поставке смарт-телевизоров в Монголию

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Горизонт" продолжает наращивать экспорт продукции, сообщает БЕЛТА.

"По итогам 2020 года "Горизонтом" был обеспечен рост объемов экспорта, в том числе в страны дальнего зарубежья. Так, объем поставок в Индию вырос в 4,4 раза, во Вьетнам - в 2,2 раза", - рассказали в холдинге.

В 2021 году "Горизонт" продолжает демонстрировать рост объемов экспорта. Так, за первое полугодие темп роста экспорта товаров увеличился более чем в полтора раза, а его удельный вес в общем объеме промышленного производства составляет 92%.

Наращиваются объемы сотрудничества с Казахстаном (в 1,6 раза), Молдовой (в 2,3 раза).

Осуществлена также первая поставка продукции холдинга в Армению.

Кроме того, в текущем году заключен новый контракт, получены заказ и оплата, на основании чего в июне планируется первая поставка продукции холдинга "Горизонт" (смарт-телевизоры больших диагоналей формата 4К на базе ОС Android 9.0) в крупную розничную торговую сеть Монголии. Общая сумма экспортного контракта составляет несколько миллионов долларов.-0-