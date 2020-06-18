"Горизонту" снизили арендную плату и предоставили отсрочку по ней

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики отреагировало на срочное обращение бизнес-союзов, и сегодня руководство ведомства во главе с Александром Червяковым провело встречу с руководством ООО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", администрацией и арендаторами ЗАО "Горизонт-Белинвест-Девелопер". Об этом сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

На встрече также присутствовали первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев и заместитель Министра промышленности Андрей Буйневич.

"Принимая во внимание снижение выручки арендаторов от оказываемых ими услуг и необходимость сохранения рабочих мест, а также обязательства ЗАО "Горизонт-Белинвест-Девелопер" перед бюджетом и инвесторами, на встрече принято совместное решение о снижении арендной платы и предоставлении отсрочки по ней до 30 сентября 2020 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь №143", - отметили в Минэкономики.

Обязательства арендаторов по уплате коммунальных платежей и возмещению эксплуатационных расходов при этом сохраняются.

Арендаторы, участвовавшие во встрече, отметили, что данное решение в период сложной экономической ситуации будет способствовать сохранению рабочих мест, выживанию бизнеса и его дальнейшему развитию.

В Минэкономики добавили: данная мера является одним из точечных решений, которые сегодня принимаются госорганами по реализации указа Президента №143.-0-