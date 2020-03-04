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13:47
Право на профессиональный риск планируется закрепить в новой редакции закона о здравоохранении
Общество
13:40
Житель Орши разгромил магазин
Происшествия
13:34
Болбатовский рассказал о стоимости санаторных путевок в свободной продаже
Общество
13:33
Такси врезалось в бетонный забор в Бресте
Происшествия
13:30
В 2020 году прогнозируется рост основных показателей работы белорусских здравниц
Общество
13:27
Танкер с нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды - "Белнефтехим"
Экономика
13:23
МАГАТЭ выделило по итогам миссии INIR 3 в Беларуси пять полезных для других стран практик
Экономика
13:23
Доллар на торгах 4 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали
Экономика
13:20
Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси в 2019 году вырос на 11,5%
Общество
13:15
Подготовлен проект новой редакции указа по рынку Форекс
Экономика
13:14
Сев яровых культур начался в Брестской области
Регионы
13:06
Число стационарных летних лагерей в 2020 году увеличится - Болбатовский
Общество
13:02
БГУ пересмотрел подходы к формированию цены за обучение
Общество
12:58
Новые центры экономического роста и целевые инвестиции - какую стратегию развития регионов предлагают эксперты
Экономика
12:52
Шведская биатлонистка Элизабет Хегберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в "Раубичах"
Спорт
12:51
Горячая обкатка оборудования на первом блоке БелАЭС должна завершиться до конца марта
Экономика
12:47
Заяц: человек не должен обходить все инстанции, чтобы решить свою проблему
Регионы
12:43
Беларусь пригласила миссию МАГАТЭ по вопросам физической ядерной безопасности
Экономика
12:42
Беларусь получила статус наблюдателя в соглашении о культурных маршрутах Совета Европы
Культура
12:38
Около 725 тыс. белорусских детей планируется оздоровить в 2020 году
Общество
12:38
Минтруда: в прошлом году более 760 женщин получили субсидии на открытие собственного дела
Общество
12:24
В Беларуси в 2019 году родились 15 троен
Общество
12:22
Критерии и порядок аттестации белорусских здравниц планируют изменить
Общество
12:14
У МАГАТЭ нет технических претензий к БелАЭС - замгендиректора агентства
Общество
12:09
Китайские ученые обнаружили два подтипа коронавируса
В мире
12:01
Транспорт и соцсфера - Турчин рассказал о подготовке программы развития Минской области до 2025 года
Регионы
12:01
Заполняемость белорусских здравниц в 2019 году была самой высокой за 10 лет
Общество
11:51
Трем юным музыкантам из столицы и Минской области подарили билеты на концерт Владимира Спивакова
Культура
11:47
Победителей республиканского конкурса "Женщина года" наградят 21 марта в Минске
Общество
11:45
Теплую погоду прогнозируют в Беларуси 5 марта
Общество
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04 марта 2020, 12:51
Горячая обкатка оборудования на первом блоке БелАЭС должна завершиться до конца марта
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/gorjachaja-obkatka-oborudovanija-na-pervom-bloke-belaes-dolzhna-zavershitsja-do-kontsa-marta-10561/
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