Госатомнадзор: белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по АЭС

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по АЭС. Об этом заявила сегодня журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, Беларусь два года назад подписала соглашение, в рамках которого обеспечивается обмен информацией с литовской стороной. "Мы находимся в очень тесном контакте с нашими коллегами из регулирующих органов. Мы всегда открыты, вся информация предоставляется в полном объеме", - сказала Ольга Луговская.

"Тот объем технической информации, который мы стараемся предоставить нашим литовским коллегам, является просто беспрецедентным. Ни одной другой стране мы не предоставляем такой объем информации, как мы даем литовским коллегам", - отметил начальник Госатомнадзора.-0-