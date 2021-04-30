Госатомнадзор готовит заключение по выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госатомнадзор готовит заключение для принятия решения о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. Об этом заявила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская во время общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Важные составляющие процесса лицензирования станции - экспертиза безопасности, оценка соответствия требованиям, проверка готовности эксплуатирующей организации к выполнению своих функций. Экспертизу проводил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - "Сосны" Национальной академии наук Беларуси с привлечением других экспертов из Беларуси и России. "На данный момент мы находимся на этапе подготовки окончательного заключения, его формирования и представления для принятия решения о выдаче лицензии на коллегии МЧС", - сказала Ольга Луговская.

Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС проводятся сегодня в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях). Цель общественных слушаний - довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.-0-