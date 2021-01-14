Госатомнадзор и ENSREG обсуждают визит европейских экспертов на БелАЭС в феврале

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор) и Европейская группа регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) обсуждают визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС в феврале. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госатомнадзоре.

"Подтверждаем, что с ENSREG обсуждаются аспекты подготовки визита экспертов на Белорусскую АЭС в феврале текущего года в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС", - сказали в Госатомнадзоре.

В департаменте рассчитывают, что конкретные даты визита будут определены в ближайшее время.

Ранее о подготовке визита сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Как сообщалось, на 16-18 декабря 2020 года планировался, но не состоялся визит экспертов Европейской комиссии и ENSREG на площадку строительства Белорусской АЭС во время партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году.

Беларусь провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, критерии включали широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.

По результатам стресс-тестов национальный регулятор (Госатомнадзор) подготовил национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия со сроками их реализации с 2019 по 2025 год. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. -0-