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Новости
11:36
На переписку одного человека потрачено средств в три раза меньше, чем в 2009 году - Белстат
Общество
11:35
Все 311 вернувшихся из КНР в Беларусь китайских студентов находятся под постоянным меднаблюдением
Общество
11:27
В Беларуси санитарно-карантинный контроль прошли около 460 тыс. человек
Общество
11:27
В переписи 2019 года участвовало 95% населения Беларуси
Общество
11:25
До +9°С ожидается в Беларуси 21 февраля
Общество
11:22
Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в выходные
Общество
11:20
Умный город будущего - Президент Египта сегодня показывает Лукашенко новую административную столицу
Президент
11:17
В озерах Арктики нашли неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад
В мире
11:14
Температурные рекорды побиты в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве 19 февраля
Общество
11:11
Караник: у вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено
Общество
11:05
Анастасия Мирончик-Иванова стала третьей на турнире по легкой атлетике во Франции
Спорт
11:04
Белстат озвучил первые данные переписи: нас более 9,4 млн
Общество
11:03
Ученые опровергли теорию о неестественном происхождения коронавируса
В мире
11:02
Житель Полоцкого района хранил дома боеприпасы
Происшествия
10:28
БЖД планирует до 2025 года купить 10 поездов Stadler
Общество
10:22
Министры обороны Беларуси и Сербии обсудили перспективы сотрудничества
Общество
10:10
Система оповещения проверяется в Беларуси, абоненты двух мобильных операторов получат СМС
Общество
10:05
Румас поблагодарил Казахстан за помощь в эвакуации белорусов из Китая
Общество
09:59
МАРТ повысил тариф на транспортировку нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель
Экономика
09:48
В Ганцевичах под колеса грузовика попала пенсионерка
Происшествия
09:36
Госатомнадзор начал проверку готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива
Экономика
09:29
Баскетболисты сборной Беларуси сыграют с Кипром в квалификации ЧМ-2023
Спорт
09:24
Стрельба в немецком Ханау: число погибших возросло до 9
В мире
09:23
Уголовное дело о сиделке-воровке в Светлогорске передано в суд
Происшествия
09:18
Белорусские рефери рассудят матч "Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала ЛЕ
Спорт
09:00
Ирина Китурко: Университет – территория опережающего развития
Регионы
08:43
ГрГУ имени Янки Купалы празднует 80-летний юбилей
Регионы
08:18
Витебские спасатели устраивают зрелищное шоу к Единому дню безопасности
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08:08
Волейболистки "Минчанки" проведут первый четвертьфинальный матч Кубка ЕКВ
Спорт
08:04
В Германии при стрельбе погибли восемь человек
В мире
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20 февраля 2020, 09:36
Госатомнадзор начал проверку готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/gosatomnadzor-nachal-proverku-gotovnosti-belaes-k-zavozu-jadernogo-topliva-10521/
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