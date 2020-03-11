Госатомнадзор обсудил с ЕК и ENSREG выполнение нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

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Новости
14:46
Анфимов: торжественное вручение паспорта гражданина важно для патриотического воспитания
Общество
14:41
Беларусь ограничивает ввоз птицы из трех провинций Доминиканы из-за болезни Ньюкасла
Экономика
14:31
"Белавиа" в марте отменяет рейсы в Тель-Авив по вторникам и четвергам
Общество
14:26
Ни одно захоронение не будет забыто: в Могилеве продолжается акция "Во славу общей Победы!"
Регионы
14:24
Белорус Дмитрий Лазовский стал 5-м в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по биатлону, победил чех Витеслав Хорниг
Спорт
14:15
Документальная интерактивная выставка "Партизаны Беларуси" открылась в Бресте
Регионы
14:12
Очень важно выбрать верную дорогу - Лис вручил паспорта учащимся Брестской области
Регионы
13:59
Центры по лечению зависимости от психоактивных веществ планируют создать во всех регионах Беларуси
Общество
13:51
Изменения в Конституцию должны быть направлены на социальный прогресс и модернизацию общества - КС
Общество
13:49
От коронавируса до ситуации на нефтяном рынке - Румас и Медведев обсуждают вопросы безопасности
Экономика
13:36
Воронюк: каждый юный гражданин, получивший паспорт, осознает возложенную на него ответственность
Общество
13:35
Одежду из натуральных меха и кожи, компьютерные программы запрещено продавать на презентациях - МАРТ
Экономика
13:32
Число административных дел по юрлицам и ИП в экономическом суде Витебской области уменьшилось на 10,4%
Регионы
13:30
Служба занятости помогла почти 60% лечащихся от алко- и наркозависимости трудоустроиться в 2019 году
Общество
13:24
Доллар и евро на торгах 11 марта подешевели, российский рубль подорожал
Экономика
13:22
В Гродненской области количество организованных иностранных туристов возросло на треть
Регионы
13:19
Путин и Зась обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подготовку к 75-летию Победы
Политика
13:12
Подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили к переговорам в Минске
Политика
13:09
Пьяный мужчина катался по Слониму на угнанной машине
Происшествия
12:55
Онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг создан в Беларуси
Технологии
12:53
"Дело банкиров": Зданевич признал свою вину в получении $82,5 тыс. взяток
Происшествия
12:47
В метро Мехико при столкновении поездов погибли 2 человека
В мире
12:40
Два пешехода пострадали в ДТП в Могилевской области
Происшествия
12:39
Мемориальная доска сражавшимся в годы войны патриотам появилась в Витебске
Регионы
12:39
Лесхозы Витебской области планируют заготовить более 1 тыс. т березового сока
Регионы
12:37
Движение под мостом по ул. Толстого в Минске закроют до середины лета
Регионы
12:29
Проверенные КС в 2019 году законы признаны соответствующими Конституции
Общество
12:28
Госатомнадзор обсудил с ЕК и ENSREG выполнение нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС
Экономика
12:27
Сергеенко: главное - всегда оставаться человеком и гражданином своей страны
Общество
12:10
Депутаты готовят к первому чтению поправки в закон о торговле для упрощения требований к бизнесу
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11 марта 2020, 12:28
Госатомнадзор обсудил с ЕК и ENSREG выполнение нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
Беларусь готова к эксплуатации АЭС - МАГАТЭ
Ученые трех стран обсудили в Швеции вопросы безопасности БелАЭС
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/gosatomnadzor-obsudil-s-ek-i-ensreg-vypolnenie-natsplana-dejstvij-po-itogam-stress-testov-belaes-10572/
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АЭС
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Беларусь ограничивает ввоз птицы из трех провинций Доминиканы из-за болезни Ньюкасла
От коронавируса до ситуации на нефтяном рынке - Румас и Медведев обсуждают вопросы безопасности
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Доллар и евро на торгах 11 марта подешевели, российский рубль подорожал
Депутаты готовят к первому чтению поправки в закон о торговле для упрощения требований к бизнесу
Предприятия стройотрасли Беларуси в 2020 году планируют увеличить экспорт услуг почти на 6%
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"Вижу в вашем лице амбициозную Беларусь" - Лукашенко вручил паспорта юным гражданам страны
Поставки нефти, торговля, евразийская интеграция - Румас обозначил темы переговоров с Мишустиным
Сергеенко: главное - всегда оставаться человеком и гражданином своей страны
Мечты сбываются! Весенние акции и выгодные предложения - в престижных комплексах Минска!
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Минздрав: проводятся дописследования по коронавирусу у пациентки в Гродно
Путин и Зась обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подготовку к 75-летию Победы
Банк БелВЭБ, БСБ Банк и Банк Дабрабыт объединяют усилия для развития цифровых инструментов финансового рынка
Андрейченко: важно сохранить и нарастить фундамент добрых отношений Беларуси и Кубы
Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 12 марта
Госатомнадзор обсудил с ЕК и ENSREG выполнение нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС
Онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг создан в Беларуси
Одежду из натуральных меха и кожи, компьютерные программы запрещено продавать на презентациях - МАРТ
"Дело банкиров": Зданевич признал свою вину в получении $82,5 тыс. взяток
Онлайн-конференция о распределении выпускников пройдет на сайте БЕЛТА 13 марта
Госпогранкомитет и ЮНИСЕФ договорились о сотрудничестве
Совмин одобрил проект соглашения с МБРР о займе на модернизацию высшего образования
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