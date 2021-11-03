Госатомнадзор обсудил с руководством БелАЭС предстоящую оценку готовности к физпуску энергоблока №2

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) провел рабочую встречу с руководством Белорусской АЭС, ГПО "Белэнерго" и генподрядчика строительства станции в преддверии оценки готовности предприятия к физическому пуску второго энергоблока, сообщили БЕЛТА в департаменте.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы, имеющие принципиальное значение с точки зрения прохождения такой оценки. В Госатомнадзоре подчеркнули, что ведомство системно подходит к оценке соблюдения установленных требований на площадке АЭС.

Рабочая встреча проводилась с выходом на объект - вводимый в эксплуатацию энергоблок №2. В ходе осмотра проведена общая оценка организации работ в машинном зале и здании реактора с оборудованием, важным для безопасности, на подэтапе А-4 "Ревизия основного оборудования реакторной установки" ввода блока в эксплуатацию.

Физический пуск энергоблока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива. Необходимым условием этой операции является получение соответствующей лицензии. В свою очередь перед ее выдачей Госатомнадзор в соответствии с установленными процедурами проводит оценку готовности Белорусской АЭС безопасно выполнить заявленные действия. Такое мероприятие проводится в формате проверки.

Ранее Госатомнадзор провел выборочный контроль организации работ на втором энергоблоке в части оборудования, важного для безопасности. Также рассмотрены вопросы, связанные с проведением экспертизы безопасности в рамках лицензирования энергоблока. По итогам работы сформулированы предложения для руководства Белорусской АЭС.-0-