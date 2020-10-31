Госатомнадзор пояснил порядок лицензирования БелАЭС

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор) подготовил разъяснения касательно порядка лицензирования Белорусской атомной электростанции, сообщили БЕЛТА в департаменте.

Материалы подготовлены в связи с поступающими вопросами о лицензировании АЭС на текущем этапе (ввод в эксплуатацию энергоблока №1). Они доступны на русском и английском языках в разделе "Лицензирование/Справочная информация" на сайте Госатомнадзора.

В ведомстве напомнили: в процессе лицензирования МЧС выдало БелАЭС разрешения на определенные этапы работ, в том числе 23 октября выдано разрешение на энергопуск первого блока. Эти решения базировались на результатах пусконаладочных работ и проверок.

Следующим этапом будет внесение дополнений в лицензию в части разрешения опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №1.

Перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Госатомнадзор проведет оценку соответствия, будет рассмотрена фактическая готовность ГП "Белорусская АЭС" к эксплуатации, состоятся общественные слушания.

"Эксплуатация энергоблока АЭС разрешается после успешного завершения этапов ввода в эксплуатацию блока АЭС и получения специального разрешения (лицензии), которое выдается регулирующим органом до начала работы государственной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта", - отметили в Госатомнадзоре.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Энергетический пуск первого блока БелАЭС планируется в ноябре этого года.-0-